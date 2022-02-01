Украинская инди-поп группа Our Atlantic представила песню Моя любов, с которой выступит в финале национального отбора на Евровидение 2022.

В конкурсной композиции коллектив объединил разные стили музыки, в частности — поп, диско, соул и “усатый фанк” 70-х годов. Своим треком Our Atnatic хочет обратить внимание общества на злободневную тему абьюза, которая касается каждого.

— Мужчины, женщины и любой человек в мире могут стать жертвой абьюза. И очень важно вовремя выйти из этих отношений, чтобы потом не собирать себя по кускам, – рассказал Дмитрий Бакал, автор слов.

В комментариях пользователи сети поделились своим впечатлением от конкурсной песни Моя любов. Кстати, клип к треку коллектив Our Atlantic презентует 8 января.

Хорошая песня, буду слушать! Но не вижу ее для Евровидения. Есть еще сомнения, что вокалист не сможет вытянуть верхние ноты.

Прекрасная и качественная песня! Желаю ребятам продолжать в том же русле, удачи!

Очень хочется увидеть живое выступление!

Очень простенькая милая попсовая песенка. Она не для Евровидения.

Как всегда, танцую и кайфую под песни ребят! Удачи!

Невероятное наслаждение для ушей!

Хорошая, но очередная очень грустная песня. Что-то в этом году мода на грустные песни.

Звучит классно, – пишут в комментариях.

Стоит отметить, что финал нацотбора состоится 12 февраля в 19.00 в прямом эфире UA: Перший. Ведущей главной сцены будет Маша Ефросинина, а закулисье шоу зрителям покажет Тимур Мирошниченко.

Международный конкурс Евровидения в 2022 году состоится в Турине (Италия) благодаря победе группы Maneskin в прошлом году.