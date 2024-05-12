Праздник День матери 12 мая — отличный повод, чтобы выразить своей маме благодарность за воспитание и поддержку. Для многих этот человек до сих пор остается самым близким. Ведущие Фактов ICTV рассказали, в каких отношениях они со своими мамами, и чего хотят им пожелать в этот светлый праздник.

Анастасия Мазур

Анастасия Мазур признается, что ее отношения с мамой были всегда прекрасными, и они могут говорить обо всем на свете, причем несколько раз в день – по телефону.

— У нас есть классная давняя история совместного отдыха. Сестра тогда еще училась и как раз сдавала экзамены, отец работал, поэтому мы полетели вдвоем в Египет на мамин день рождения. Это был феерический отдых, для мамы первая заграница, я даже уговорила ее нырнуть с аквалангом. Тот отдых и сейчас один из лучших в моей жизни! — призналась Анастасия.

Юлия Сеник

Ведущая Юлия Сеник также считает свои отношения со своей мамой очень дружественными, ведь между ними нет даже секретов. Кстати, ее мама готова помочь в трудную минуту ради своих детей и внуков.

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— Меня часто мучает совесть, что я не могу в такой степени, как она, отблагодарить ее за все! Когда родилась моя дочь, моя мама ушла с работы и переехала с отцом из другого города. Она это сделала, чтобы быть ближе и помогать с малышкой, чтобы я не останавливала карьеру. Это неоценимая жертва! — считает Юлия.

Сергей Кудимов

Сергей Кудимов признался, что еще со школьных лет в его голове засела одна фраза: Мы остаемся детьми, пока живы наши родители. Правда, в те годы ведущему было трудно понять эти слова.

— В 43 очень хочется оставаться ребенком как можно дольше. Спасибо своей маме, что дарит мне это чувство. Не дай Бог позвонить маме больным — сорокалетний ребенок с двумя собственными детьми получит по шапке, что, видимо, был без шапки. И выслушает тысячу рецептов, как надо правильно лечиться, — подшучивает Сергей.

Оксана Гутцайт

Ведущая Оксана Гутцайт считает свою маму лучшей в мире. Она ей благодарна за поддержку во всех начинаниях.

— Я всегда Бога благодарю, в принципе, я каждое утро обращаюсь к Богу, я благодарю за каждый день. И первое, это то, что я благодарю за маму и папу, за своих родителей. Потому что моя бы жизнь не была такой прекрасной, если бы я не родилась именно у этой мамы и именно у этого папы, — считает Гутцайт.

Чтобы поздравить свою маму с праздником, Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем матери в открытках, которые помогут передать всю любовь.