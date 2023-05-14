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Свята в Україні

Самой дорогой в этом мире: поздравления с Днем матери в открытках

14 мая 2023, 08:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Мама

День матери в Украине отмечается во второе воскресенье мая — в  этом году он приходится на 14 мая.

В этот день стоит показать своему самому близкому человеку всю свою любовь, поблагодарить за заботу и долгие годы поддержки. Теплые слова или букет цветов точно поднимут настроение и напомнят о важности материнства.

Факты ICTV подготовили лучшие открытки с Днем матери, которые согреют сердце и помогут передать чувства даже на расстоянии.

Известно, что День матери в Украине начали отмечать с 2000 года. Сам праздник берет свое начало из США 1914 года. Уже после первой мировой войны этот праздник начали отмечать в Швеции, Норвегии, Дании, Германском Государстве, Чехословацкой республике.

Май радует украинцев огромным количеством праздников, пусть и без дополнительных выходных, но ожидаются также и церковные важные даты. К примеру, на 22 число приходится День Святителя Николая, а на 25 — Вознесение Господнее. Ознакомиться с полным календарем праздников мая 2023 можно на Фактах ICTV.

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День матері Поздравления с праздниками
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