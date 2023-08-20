Украинцы даже в условиях войны продолжают жить — даже многие звездные пары уже успели создать семью или стать родителями. Есть и те, кто продолжает задумываться о детях, даже когда семью уже можно назвать большой.

Многодетные семьи украинских звезд — далее в материале.

Тимур и Инна Мирошниченко

Даже в условиях войны пара продолжает думать о пополнении в семьи. Недавно семья сыновила 2-летнего мальчика. Тимур рассказал о трудностях усыновления — пара проделала долгий путь, но их Марсель теперь обживается с сестричкой Мией и братиком Марком.

Григорий и Кристина Решетник

Семья ведущего и блогера насчитывает трое детей — 10-летнего Ивана, 6-летнего Дмитрия и 2-летнего Александра. Впрочем, это еще не конец — Кристина заявила, что планируется пополнение в семье, ведь это радость жизни.

Светлана Тарабарова

Вместе со своим мужем Алексеем Бондарем она воспитывает троих детей — 4-летнего Ивана, 2-летнюю Марию и новорожденную Полину, которая появилась на свет в апреле 2023 года.

Тогда артистка показала, как ее старшие дети отреагировали на пополнение в семье — малыши рады сестренке и внимательно наблюдают, как она спит.

Alyosha и Тарас Тополя

В семье музыкантов царит любовь — они вместе воспитывают двух сыновей и дочь. При этом, глава семьи с самого начала полномасштабного вторжения отправился защищать страну с оружием в руках.

Олег Скрипка

Лидер группы Вопли Видоплясова женат второй раз, и со своей возлюбленной уже имеют четырех детей — 13-летнюю дочь Соломию, 10-летних Мирославу и Михаила и 3-летнего Андрея.

Сам артист почти не показывает свою семейную жизнь, но при этом очень любит детей, и радует творчеством не только своих наследников.