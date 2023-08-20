Українці навіть в умовах війни продовжують жити – навіть багато зіркових пар уже встигли створити сім’ю або стати батьками. Є й ті, хто продовжує замислюватися про дітей, навіть коли сім’ю вже можна назвати великою.

Багатодітні сім’ї українських зірок – далі в матеріалі.

Тимур та Інна Мірошниченки

Навіть в умовах війни пара продовжує думати про поповнення в сім’ї. Нещодавно сім’я усиновила 2-річного хлопчика. Тімур розповів про труднощі усиновлення – пара пройшла довгий шлях, але їхній Марсель тепер обживається з сестричкою Мією і братиком Марком.

Григорій і Крістіна Решетнік

Сім’я ведучого та блогерки налічує троє дітей – 10-річного Івана, 6-річного Дмитра та 2-річного Олександра. Утім, це ще не кінець – Христина заявила, що планується поповнення в родині, адже це радість життя.

Світлана Тарабарова

Разом зі своїм чоловіком Олексієм Бондарем вона виховує трьох дітей – 4-річного Івана, 2-річну Марію і новонароджену Поліну, яка з’явилася на світ у квітні 2023 року.

Тоді артистка показала, як її старші діти відреагували на поповнення в сім’ї – малюки раді сестричці й уважно спостерігають, як вона спить.

Alyosha і Тарас Тополя

У сім’ї музикантів панує любов – вони разом виховують двох синів і доньку. При цьому, глава сім’ї з самого початку повномасштабного вторгнення вирушив захищати країну зі зброєю в руках.

Олег Скрипка

Лідер гурту Воплі Відоплясова одружений вдруге, і зі своєю коханою вже мають чотирьох дітей – 13-річну доньку Соломію, 10-річних Мирославу і Михайла та 3-річного Андрія.

Сам артист майже не показує своє сімейне життя, але водночас дуже любить дітей, і радує творчістю не тільки своїх спадкоємців.