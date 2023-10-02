Певица Анна Тринчер пожаловалась на здоровье. Артистке стало плохо перед концертом во Львове.

В Instagram-stories исполнительница рассказала, что еле вышла на сцену, но все же сделала это после нескольких уколов.

— Утром, после приезда во Львов, мне снова стало плохо. Болел живот, все утро я провела в уборной, меня сильно тошнило. Знаете, такое состояние, что аж говорить сложно, — поделилась Тринчер с подписчиками.

Она поспешила сообщить поклонникам, что не беременна. Ей стало легче после уколов, а потому певица все же отыграла запланированный концерт.

Сейчас смотрят

Стоит отметить, что в последнее время Анна не редко жалуется на плохое самочувствие. В конце сентября Тринчер показалась под капельницей. После она вышла на связь и сказала, что ей было тяжело даже сидеть.

Что именно происходит с артисткой — неизвестно.