Американская актриса и бывшая жена Владимира Кличко Хейден Панеттьери высказалась по поводу войны в Украине.

На личной странице в Instagram она опубликовала пост со словами поддержки украинскому народу. Хейден отметила, что действия Путина являются абсолютным позором и ужасным моментом в истории.

– Я лично была свидетелем силы украинского народа, который так упорно боролся за свою независимость и много лет продолжает страстно защищать свою страну. То, что делает Путин – это абсолютный позор! Этот ужасный момент в истории посылает ужасный сигнал. Сигнал о том, что в наши дни, в 2022 году, можно нарушать права свободных людей и разрешать автократам вроде Путина брать все, что им вздумается, – написала актриса.

Хейден Панеттьери молится за Украину и призывает всех стать бок о бок в знак солидарности с украинским народом.

– Я молюсь за свою семью и друзей там и за всех, кто борется. Я бы хотела, чтобы у вас было больше поддержки, и я хотела бы бороться с вами! А пока я прошу тех из нас, кто не может быть там, стать бок о бок в знак солидарности с народом Украины и продемонстрировать свою поддержку, – написала она в публикации.

Ранее американский режиссер Дэвид Линч публично обратился к президенту РФ с требованием прекратить войну. Он отметил, что “Путин сеет смерть и разрушение”.