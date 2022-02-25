Американська акторка та колишня дружина Володимира Кличка Гейден Панеттьєрі висловилася щодо війни в Україні.

На особистій сторінці в Instagram вона опублікувала пост зі словами підтримки українському народові. Гейден зазначила, що дії Путіна є абсолютною ганьбою і жахливим моментом в історії.

– Я особисто була свідком сили українського народу, який так уперто боровся за свою незалежність і багато років продовжує пристрасно захищати свою країну. Те, що робить Путін – це абсолютна ганьба! Цей жахливий момент в історії посилає жахливий сигнал. Сигнал про те, що в наші дні, в 2022 році, можна порушувати права вільних людей і дозволяти автократам на зразок Путіна брати все, що їм заманеться, – написала акторка.

Гейден Панеттьєрі молиться за Україну і закликає всіх стати пліч-о-пліч на знак солідарності з українським народом.

– Я молюся за свою сім’ю та друзів там і за всіх, хто бореться. Я хотіла б, щоб у вас було більше підтримки, і я хотіла б боротися з вами! А поки я прошу тих з нас, хто не може бути там, стати пліч-о-пліч на знак солідарності з народом України і продемонструвати свою підтримку, – написала вона у публікації.

Раніше американський режисер Девід Лінч публічно звернувся до президента РФ із вимогою припинити війну. Він зазначив, що “Путін сіє смерть та руйнування”.