Украинский дизайнер Андре Тан ощутил на себе действие “коридора затмений”. Об этом он рассказал подписчикам в своих сториз в Instagram. В частности отметил, что прошел через эмоциональную встряску, вспомнил немало ситуаций из прошлой жизни и едва не стал жертвой обмана.

— Меня снова пытались кинуть на деньги, — написал дизайнер.

Это заставило его впервые поделиться историей о том, как из-за денег он в свое время потерял давнего друга, с которым дружил с детства. Потом контакт был потерян, как вдруг приятель появился и попросил в долг немалую сумму на открытие собственного бизнеса, рассказал Андре Тан в новом посте.

Деньги он одолжил, после чего товарищ исчез и заблокировал уже бывшего друга во всех соцсетях.

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— Деньги он мне так и не вернул. Но вот что интересно: он снова появился в моей жизни через несколько лет и попытался восстановить наши отношения, даже не вспомнив о долге, — поделился Андре Тан.

Дружбы заново не получилось, а из ситуации дизайнер вынес урок.

— Я просто перерос этого человека. И судьба сама сказала мне таким образом, посредством потери денег: “Отпусти прошлое, это уже не твое, ты уже не тот Андре”, — подытожил модельер.

По словам Андре Тана, как только он попрощался с прошлой жизнью и окружением, дела наладились. Поэтому дизайнер посоветовал своим подписчикам не держаться за старое и не бояться перемен.

Ранее модельер делился рекомендациями относительно того, как избавиться от синдрома отложенной жизни.