Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Мода

Под сине-желтым флагом: Андре Тан в новой коллекции призвал мир раскрыть глаза

2 октября 2023, 17:41
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Андре Тан
Источник: Андре Тан

Украинский дизайнер Андре Тан презентовал новую коллекцию своего бренда RDNT в рамках Недели моды в Париже.

Коллекция Birth of the Universe посвящена теме жизни на Земле — рождению, эволюции и обновлению. Центральное место отведено взаимодействию всех живых существ и изображению женского лона, откуда начинается путешествие под названием жизнь.

В вещах бренда сочетаются функциональность и удобство. В образах отдается предпочтение минимализму и футуризму. Наряды создавались с использованием экоматериалов, чтобы напомнить об актуальности экосознания и этической моды. Речь идет об отказе от кожи и меха животных при создании вещей, а также соблюдении прав работников.

Сейчас смотрят

— Глобальное потепление, стихийные бедствия, пандемии, экономические кризисы и разрушительные войны влияют на всех нас и заставляют искать ответы на сложные вопросы. Как украинцы мы особенно сильно это чувствуем. Одновременно с этим в глобальном масштабе трансформируется наш образ работы, жизни и общения, — отметил Андре Тан, представляя коллекцию.

На подиум в этот вечер вышли украинские супермодели Алина Байкова, Ирина Кравченко и Эвелина Мамбетова. В частности, украинцы оценили появление на подиуме сине-желтого флага.

  • Это очень круто! Спасибо, что напоминаете об Украине! Слава Украине! Слава Героям Украины!
  • Какая гордость! Поздравляю!
  • Стильно и как всегда невероятно!
  • Вы — молодец! Несмотря на все, нужно творить!
Читайте также:
Олена ЗеленськаБелая полоса на черном: Елена Зеленская появилась в Нью-Йорке в символичном костюме от Андре Тана

Теги
Андре Тан
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь