Украинский дизайнер Андре Тан презентовал новую коллекцию своего бренда RDNT в рамках Недели моды в Париже.

Коллекция Birth of the Universe посвящена теме жизни на Земле — рождению, эволюции и обновлению. Центральное место отведено взаимодействию всех живых существ и изображению женского лона, откуда начинается путешествие под названием жизнь.

В вещах бренда сочетаются функциональность и удобство. В образах отдается предпочтение минимализму и футуризму. Наряды создавались с использованием экоматериалов, чтобы напомнить об актуальности экосознания и этической моды. Речь идет об отказе от кожи и меха животных при создании вещей, а также соблюдении прав работников.

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— Глобальное потепление, стихийные бедствия, пандемии, экономические кризисы и разрушительные войны влияют на всех нас и заставляют искать ответы на сложные вопросы. Как украинцы мы особенно сильно это чувствуем. Одновременно с этим в глобальном масштабе трансформируется наш образ работы, жизни и общения, — отметил Андре Тан, представляя коллекцию.

На подиум в этот вечер вышли украинские супермодели Алина Байкова, Ирина Кравченко и Эвелина Мамбетова. В частности, украинцы оценили появление на подиуме сине-желтого флага.