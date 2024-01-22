Жена Андрея Беднякова, актриса Анастасия Короткая рассказала о стоимости родов в США.

Как Анастасия Короткая рожала в США

Актриса призналась, что дважды рожала в США, однако стоимость родов кардинально отличалась. За рождение сына в октябре 2022 года Короткая заплатила $500, поскольку оформила медицинское страхование.

Вторые роды у Анастасии заняли один день, потому что “в Америке никто не держит в больнице долго”.

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— Я родила дешево. Моя подруга рожает в обычной больнице в Киеве, она платит больше, чем я заплатила в Америке. Я вообще $500 заплатила за свои роды, потому что мне сделали страховку. За первые роды заплатили очень много, где-то $10 тыс., потому что тогда у меня не было страховки. Страховка в месяц стоит $350, — рассказала она.

Андрей Бедняков ни разу не присутствовал на родах жены.

— Мне не нужно, чтобы мне гладили ручку, меня это отвлекает. Я бы не хотела, чтобы он был в палате. Мне не нужно это. Ему, кажется, тоже. Мне достаточно было поддержки от врачей, медсестер, все было хорошо, — поделилась Короткая.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Анастасия переехала в США, а Андрей остался в Украине. Супруги воспитывают двоих детей — дочь Ксению и сына Остапа.