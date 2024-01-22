Дружина Андрія Бєднякова, акторка Анастасія Коротка розповіла про вартість пологів у США.

Як Анастасія Коротка народжувала в США

Акторка зізналась, що двічі народжувала в США, однак вартість пологів кардинально відрізнялася. За народження сина у жовтні 2022 року Коротка заплатила $500, оскільки оформила медичне страхування.

Другі пологи в Анастасії зайняли один день, тому що “в Америці ніхто не тримає в лікарні довго”.

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– Я народила дешево. Моя подруга народжує у звичайній лікарні в Києві, вона платить більше, ніж я заплатила в Америці. Я взагалі $500 заплатила за свої пологи, тому що мені зробили страхування. За перші пологи заплатили дуже багато, десь $10 тис., бо тоді в мене не було страхування. Страхування на місяць коштує $350, – розповіла вона.

Андрій Бєдняков жодного разу не був присутніх на пологах дружини.

– Мені не потрібно, щоб мені гладили ручку, мене це відволікає. Я б не хотіла, щоб він був у палаті. Мені не треба це. Йому, здається, теж. Мені достатньо було підтримки від лікарів, медсестер, все було добре, – поділилась Коротка.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Анастасія переїхала до США, а Андрій залишився в Україні. Подружжя виховує двох дітей – дочку Ксенію та сина Остапа.