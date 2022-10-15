Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо дасть свідчення у справі про багатомільярдне шахрайство. Йдеться про фільм Вовк з Уолл-стріт, в якому він зіграв головну роль.

Справа порушена відносно репера Праказрел Мішель і малазійського бізнесмена Лоу Тхек Джо. Вони звинувачуються в розкраданні декількох мільярдів доларів із фонду розвитку 1MDB. Про це повідомляють E! News.

Частину коштів Праказрел і Лоу витратили на покупку літака, яхти і нерухомості, а також фінансування кінокартини Вовк з Уолл-стріт.

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Ба більше, Тхек Джо колись навіть подарував Леонардо картину Пабло Пікассо, проте правоохоронні органи її вилучили, оскільки з’ясували, що придбана вона за незаконні гроші.

За словами менеджменту Ді Капріо, він не знав про розкрадання і співпрацює зі слідством.