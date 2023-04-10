Американская актриса Хилари Суэнк родила двойняшек — мальчика и девочку.

Радостной новостью звезда фильма Малышка на миллион поделилась в своем Instagram. Хилари обнародовала фото, на котором предстала в белом халате и с детьми на руках, при этом она стояла к камере спиной. Пост Суэнк обнародовала на Пасху — 9 апреля.

— Это было нелегко. Но мальчик (и девочка!) того стоили. Счастливой Пасхи! Сообщение из чистого рая, — написала под фото 48-летняя Хилари.

О том, что Хилари станет мамой, стало известно в октябре 2022 года. Двойняшки — первые дети Суэнк и ее второго мужа, предпринимателя Филипа Шнайдера, с которым она поженилась в 2018 году.

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До замужества актриса состояла в отношениях с теннисистом Рубеном Торресом. Они даже были помолвлены, однако до свадьбы дело не дошло.