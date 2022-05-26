Телеведущий Даниэль Салем решил усыновить ребенка, который потерял родителей во время войны.

По словам Салема, это решение он принял после того, как эвакуировал детей и побывал в детской областной больнице. Отметим, что сейчас телеведущий защищает Украину в рядах ВСУ.

— После последних событий, когда были ситуации, и мы вытаскивали и эвакуировали детей, и после того, как я побывал в детской областной больнице. Мы украинцы – очень большая нация. На нас огромная ответственность – не подставить нашу страну, наших родителей, наши города, продолжать учиться, чтобы мы гордились. Чтобы те, кто уехал – наши жены, сестры, бабушки могли сказать, какие мы молодцы. И одно из таких решений, которое даст мне мотивацию двигаться дальше – я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей, — сказал он в эфире программы Вечер с Украиной.

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Телеведущий отметил, что во время войны невозможно официально провести процедуру усыновления, но можно стать опекуном ребенка. Салем уверен, что супруга поддержит его в этом решении.

– Я думаю, она поддержит. Это необъяснимо. Это нужно видеть и понимать, что есть человеческие жизни, которые останутся на произвол судьбы. Конечно, государство будет следить за ними. Но мы это делаем для себя. Если мы не можем помочь близким, тогда это все зря. Надо помогать. Я считаю своей миссией дать жизнь ребенку, который потерял родителей, — добавил он.

Напомним, что Даниэль Салем воспитывает дочь Санту-Луну, которая родилась в 2015 году.