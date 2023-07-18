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Цены очень выросли: Денисенко призналась, во сколько ей обошелся отдых в Турции

18 июля 2023, 14:05
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Наталка Денисенко
Источник: Наталка Денисенко

Актриса Наталка Денисенко рассекретила стоимость отдыха в Турции, куда отправилась со своим сыном Андреем, коллегой и ее детьми.

В Instagram Наталка часто общается с подписчиками, устраивая рубрику вопрос-ответ. На этот раз звезда выбрали тему отдых, а потому сказала, что поклонники могут спрашивать по этому поводу все, что их интересует.

Так, кто-то спросил про цены. Денисенко не стала скрывать того, что они очень выросли.

— В прошлом году перелет и гостиница (я и ребенок) стоили 70 тыс. грн. В этом году цены очень выросли, и перелет и гостиница стоили 90 тыс. грн. Это без дороги и гостиниц в Кишиневе, — сказала актриса.

Наталка Денисенко відпочинок

Также она отметила, что для отдыха выбрала хороший отель, поскольку привыкла именно к таким.

— Очень красивая, стильная гостиница, пять звезд. Я привыкла к хорошим гостиницам. Этой более чем довольна. Вкусная еда и напитки, супер-сервис, идеальный пляж для деток, — поделилась Денисенко.

Ответила она и на вопрос по поводу россиян — есть ли они там. Наталка не стала скрывать, что граждан страны-агрессора достаточно.

Наталка Денисенко відпочинок

— Очень много! Но в нашем отеле небольшой процент (отель один из дорогих). Когда они слышат украинский язык, стают очень тихими, — отметила Наталка.

Добавляет, конфликтов между ними пока что не было.

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Отдых Наталка Денисенко Турция
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