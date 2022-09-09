Певица София Ротару отреагировала на смерть королевы Елизаветы II. Артистка поделилась своими эмоциями в Instagram. Как всегда — максимально кратко и лаконично.

Ротару опубликовала в Stories черно-белую фотографию монарха, а под ней — годы жизни: 1926-2022 годы.

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Не только Ротару отреагировала на печально известие из Великобритании — после новости сразу последовала реакция на смерть Елизаветы II от мировых лидеров, которые также выразили свое соболезнование всему королевству и родственникам. Слова поддержки выразил и президент Украины Владимир Зеленский, а также его жена Елена Зеленская.

Напомним, что о смерти монарха стало известно 8 сентября — по заявлению Букингемского дворца, королева ушла из жизни в замке Балмор в Шотландии.

Теперь стало известно, кто займет трон — престол перейдет старшему сыну Елизаветы II Чарльзу, которому в ноябре исполнится 74 года. Он очень долго ждал своей очереди управлять королевством. Жена Чарльза Камилла станет королевой-консортом.

Ротару также реагирует на трагические события в стране — летом она поддержала украинцев во время теракта РФ в Еленовке, обстрела Винницы, а также многоэтажки в Салтовском районе Харькова. И хотя ее реакция немногословна, она не упускает шанса выразить свои чувства.