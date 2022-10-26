Певица Злата Огневич заинтриговала поклонников своей личной жизнью, отвечая на вопрос — состоит ли она в отношениях.

Главная героиня романтического реалити Холостячка 2 не особо делится с общественностью тем, что происходит на ее любовном фронте. Однако на этот раз решила ответить на вопросы фолловеров в Instagram, чем еще больше запутала тех, кому не дает покоя ее личная жизнь.

Так, кто-то из подписчиков спросил: — У вас есть парень или вы состоите сейчас в отношениях? На что Злата неоднозначно ответила, будто сама не уверена как назвать то, что происходит.

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— Ну, как вам сказать. Сама себе этот вопрос недавно задавала. Всему свое время, — написала Огневич.

Напомним, что последние отношения Златы, о которых было известно публике, были с Андреем Задворным, которого она выбрала в финале Холостячки. Пара пробыла вместе не долго, поскольку мужчина понял, что не любит исполнительницу.

Еще в мае Огневич рассказывала, в каких отношениях они с Задворным. Уже тогда артистка говорила, что отчасти простила Андрея, и уже не чувствует такой грусти, жалости и боли.