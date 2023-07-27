Исполняющая обязанности генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида, кандидат исторических наук Леся Гасиджак готовит иск в суд за оскорбление чести и достоинства.

Об этом она рассказала в эфире Радио Свобода.

Гасиджак отметила, что принципиально будет подавать в суд, ведь истории с травлей женщин случаются каждый день.

— Хейту подвергается очень много женщин в Украине. И не только из-за внешности. А просто потому, что они являются женщинами на руководящих должностях. Я считаю, что это должен быть поучительный кейс. Чтобы он никогда больше не повторился, — сказала руководительница музея.

На днях некоторые пользователи в соцсетях начали травить исполняющую обязанности директора музея Голодомора из-за внешности.

Юрист Клим Братковский обнародовал в Facebook фото Леси Гасиджак и заявил, что она не может возглавлять музей Голодомора, потому что якобы имеет неподходящую внешность. Большинство пользователей раскритиковали пост Братковского, впоследствии он закрыл страницу.

На скандальную ситуацию отреагировал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что травля людей из-за внешности — это недопустимое явление в украинском обществе.

— Считаю абсолютно недопустимыми и неуместными недавние случаи травли исполняющей обязанности директора музея Голодомора Леси Гасиджак. Профессиональные качества и способности должны быть единственными критериями для оценки ее способности к руководству и выполнению обязанностей на должности. Никто не имеет права относиться к кому-то с презрением или недоверием из-за таких поверхностных черт, как внешность, — написал он в Telegram.

Фото: Леся Гасиджак