Виконувачка обов’язків генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду, кандидатка історичних наук Леся Гасиджак готує позов до суду через образу честі та гідності.

Про це вона розповіла в ефірі Радіо Свобода.

Гасиджак зазначила, що принципово подаватиме до суду, адже історії з цькуванням жінок трапляються кожного дня.

– Хейту піддається дуже багато жінок в Україні. І не лише через зовнішність. А просто через те, що вони є жінками на керівних посадах. Я вважаю, що це має бути повчальний кейс. Щоб він ніколи більше не повторився, – сказала очільниця музею.

Днями деякі користувачі в соцмережах почали цькувати виконувачку обов’язків директорки музею Голодомору через зовнішність.

Юрист Клим Братківський оприлюднив у Facebook фото Лесі Гасиджак і заявив, що вона не може очолювати музей Голодомору, бо нібито має невідповідну зовнішність. Більшість користувачів розкритикували пост Братківського, згодом він закрив сторінку.

На скандальну ситуацію відреагував уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що цькування людей через зовнішність – це неприпустиме явище в українському суспільстві.

– Вважаю абсолютно неприпустимими та недоречними недавні випадки цькування виконувачки обов’язків директорки музею Голодомору Лесі Гасиджак. Професійні якості та здібності повинні бути єдиними критеріями для оцінки її здатності до керівництва та виконання обов’язків на посаді. Ніхто не має права ставитися до когось з презирством чи недовірою через такі поверхневі риси, як зовнішність, – написав він у Telegram.

Фото: Леся Гасиджак