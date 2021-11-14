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Просто, дешево и быстро: рецепт ризотто с тыквой от Ярославского

14 ноября 2021, 08:00
Євгенія Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Просто, дешево и быстро: рецепт ризотто с тыквой от Ярославского

Судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский поделился простым рецептом ризотто с тыквой.

— Простое блюдо, но, как говорила моя мама, которая прожила довольно долгое время в Италии, главный секрет – чуть больше масла и чуть больше пармезана, чем обычно, – отметил Владимир Ярославский.

Ингредиенты для ризотто с тыквой:

  • Рис – 120 г;
  • Белый лук – 30 г;
  • Белое сухое вино – 30 г;
  • Оливковое масло (для жарки) – 15 г;
  • Сливочное масло – 30 г;
  • Пармезан – 80 г;
  • Тыква – 250 г;
  • Овощной бульон – 600 г;
  • Веточка розмарина и тимьяна.
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Способ приготовления ризотто с тыквой

  1. Сначала следует нарезать лук мелкими кубиками и обжарить на сковороде. Чтобы не расплакаться, можете на 10 минут положить лук в морозилку перед нарезанием.
  2. Затем надо добавить к луку тыкву, порезанную на кубики, и слегка обжарить.
  3. Добавляете рис (для соуса требуется крахмал, поэтому крупу не стоит промывать).
  4. Далее прогреваем рис вместе с овощами и добавляем вино, которое нужно выпарить.
  5. В несколько приемов добавить овощной бульон.
  6. Посолить и готовить дальше около 20 минут, помешивая деревянной лопаткой.
  7. В финале добавляем ароматные травы.
  8. Затем достаем травы и снимаем ризотто с огня.
  9. Добавляем сливочное масло, тертый пармезан и размешиваем до однородной смеси.

Рис нельзя переваривать, потому что получите не ризотто, а обычную тыквенную кашу с крупой. Существует простой способ проверить готовность риса. Возьмите одно зернышко и раздавите – его твердая серединка должна делиться на 2-3 части.

— Часть тыквы остается хрустящими кубиками, часть уже переходит в пюре. Вы можете добавлять апельсиновую цедру, корицу или свои специи, чтобы каждый раз блюдо играло новыми вкусами. Ризотто подают сразу, не ждут! Можно добавлять тыквенные семена, любой  сыр, хорошее оливковое масло и даже жареный хрустящий бекон, — резюмировал Ярославский.

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