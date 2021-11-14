Судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский поделился простым рецептом ризотто с тыквой.
— Простое блюдо, но, как говорила моя мама, которая прожила довольно долгое время в Италии, главный секрет – чуть больше масла и чуть больше пармезана, чем обычно, – отметил Владимир Ярославский.
Ингредиенты для ризотто с тыквой:
- Рис – 120 г;
- Белый лук – 30 г;
- Белое сухое вино – 30 г;
- Оливковое масло (для жарки) – 15 г;
- Сливочное масло – 30 г;
- Пармезан – 80 г;
- Тыква – 250 г;
- Овощной бульон – 600 г;
- Веточка розмарина и тимьяна.
Способ приготовления ризотто с тыквой
- Сначала следует нарезать лук мелкими кубиками и обжарить на сковороде. Чтобы не расплакаться, можете на 10 минут положить лук в морозилку перед нарезанием.
- Затем надо добавить к луку тыкву, порезанную на кубики, и слегка обжарить.
- Добавляете рис (для соуса требуется крахмал, поэтому крупу не стоит промывать).
- Далее прогреваем рис вместе с овощами и добавляем вино, которое нужно выпарить.
- В несколько приемов добавить овощной бульон.
- Посолить и готовить дальше около 20 минут, помешивая деревянной лопаткой.
- В финале добавляем ароматные травы.
- Затем достаем травы и снимаем ризотто с огня.
- Добавляем сливочное масло, тертый пармезан и размешиваем до однородной смеси.
Рис нельзя переваривать, потому что получите не ризотто, а обычную тыквенную кашу с крупой. Существует простой способ проверить готовность риса. Возьмите одно зернышко и раздавите – его твердая серединка должна делиться на 2-3 части.
— Часть тыквы остается хрустящими кубиками, часть уже переходит в пюре. Вы можете добавлять апельсиновую цедру, корицу или свои специи, чтобы каждый раз блюдо играло новыми вкусами. Ризотто подают сразу, не ждут! Можно добавлять тыквенные семена, любой сыр, хорошее оливковое масло и даже жареный хрустящий бекон, — резюмировал Ярославский.