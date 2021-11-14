Судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский поделился простым рецептом ризотто с тыквой.

— Простое блюдо, но, как говорила моя мама, которая прожила довольно долгое время в Италии, главный секрет – чуть больше масла и чуть больше пармезана, чем обычно, – отметил Владимир Ярославский.

Ингредиенты для ризотто с тыквой:

Рис – 120 г;

Белый лук – 30 г;

Белое сухое вино – 30 г;

Оливковое масло (для жарки) – 15 г;

Сливочное масло – 30 г;

Пармезан – 80 г;

Тыква – 250 г;

Овощной бульон – 600 г;

Веточка розмарина и тимьяна.

Способ приготовления ризотто с тыквой

Сначала следует нарезать лук мелкими кубиками и обжарить на сковороде. Чтобы не расплакаться, можете на 10 минут положить лук в морозилку перед нарезанием. Затем надо добавить к луку тыкву, порезанную на кубики, и слегка обжарить. Добавляете рис (для соуса требуется крахмал, поэтому крупу не стоит промывать). Далее прогреваем рис вместе с овощами и добавляем вино, которое нужно выпарить. В несколько приемов добавить овощной бульон. Посолить и готовить дальше около 20 минут, помешивая деревянной лопаткой. В финале добавляем ароматные травы. Затем достаем травы и снимаем ризотто с огня. Добавляем сливочное масло, тертый пармезан и размешиваем до однородной смеси.

Рис нельзя переваривать, потому что получите не ризотто, а обычную тыквенную кашу с крупой. Существует простой способ проверить готовность риса. Возьмите одно зернышко и раздавите – его твердая серединка должна делиться на 2-3 части.