Украинская певица Надя Дорофеева запускает собственную NFT-игру под названием IDOLLS.

В субботу, 27 ноября, на конференции The Conference. NFT она лично представила первого персонажа.

В финале презентации артистка открыла аукцион, в рамках которого персонажа можно приобрести до 16:20, 5 декабря. Совместный проект разрабатывают MOZGI GROUP и SpaceSeven. Выход NFT-игры IDOLLS от DOROFEEVA запланирован на весну 2022 года.

Надя Дорофеева является одной из первых украинских артисток, кто обратил внимание на сферу NFT, которая быстро развивается. Она решила подойти к этой теме нестандартно и новаторски, создав целую вселенную в виде игры, которая будет существовать и развиваться совершенно самостоятельно.

Желающие смогут купить капсулу, в которой будут скрыты три персонажа, из которых каждый будет уникальным. Покупатель не будет знать, какие именно персонажи там находятся. Распаковав капсулу, можно решить, оставить ли всех трех персонажей и продолжить собирать коллекцию, продать кого-то или купить так называемую звездную пыль, чтобы скрестить их, получив потомство. В последнем случае IDOLL будет обладать абсолютно неожиданным набором атрибутов и черт.

IDOLL DOROFEEVA – это NFT-персонаж, идол будущего, который совмещает в себе разнообразные атрибуты, таланты и качества. В идее игры и каждого персонажа заложена философия артистки, согласно которой, нужно развиваться, быть многогранной и сочетать в себе целое множество талантов и навыков. Первый персонаж, который был представлен на конференции, станет прародителем всех остальных.

— Меня очень интересует тема NFT, и мне хочется быть одной из первых, кто в нее погрузится и популяризирует среди своей аудитории. Для меня NFT – это новый виток в современном искусстве, новый формат, в котором мы будем творить, генерировать и реализовывать самые нестандартные идеи, – сказала Дорофеева.

По словам артистки, ее IDOLL является персонажем, который включает в себя черты и стиль певицы. Он получился уникальным, смелым и ярким персонажем будущего.

NFT (non-fungible token — невзаимозаменяемый токен) представляет собой уникальную единицу данных, актив, который хранится в цифровом каталоге — блокчейне — и является невзаимозаменяемым.

К примеру, NFT может быть любая картинка, фотография, видео, анимация, аудио файл и т.д. В то время как копии этих цифровых элементов доступны для всех, NFT отслеживаются в блокчейнах, чтобы предоставить владельцу подтверждение права собственности, которое не связано с авторским правом.