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Звезда фильма Дневник Бриджит Джонс Рене Зеллвегер выходит замуж

19 июля 2023, 17:07
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Рене Зеллвегер
Источник: Depositphotos

Американская актриса Рене Зеллвегер выходит замуж. Звезда фильма Дневник Бриджит Джонс тайно обручилась и готовится к свадьбе.

Избранником 54-летней актрисы стал 44-летний британский телеведущий Ант Анстед.

— Рене и Ант держат свои планы в тайне, они не планируют громкого публичного объявления. Она говорила своему ближайшему окружению об организации их свадьбы, все будет очень сдержанно. Ее отношения с Анстедом очень крепкие, они безумно влюблены и не могут дождаться, чтобы пожениться, — сказал близкий к паре источник.

Актриса и ведущий начали встречаться в 2021 году. Рене уже была замужем за музыкантом Кенни Чесни. Их брак продлился четыре месяца, в 2005-м они развелись.

Также Зеллвегер когда-то была обручена с актером Джимом Керри, встречалась с музыкантом Джеком Уайтом и актером Брэдли Купером. Детей у нее нет.

В свою очередь, Ант Анстед был дважды женат и имеет троих детей.

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Источник
The Sun
Теги
актриса Свадьба
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