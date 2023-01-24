Блогер Даша Квиткова рассказала, сколько она сейчас весит.

В Instagram-stories она решила провести рубрику Вопрос-ответ. Так, кто то из подписчиков поинтересовался параметрами Даши, спросив ее рост и вес.

Сейчас смотрят

Стоит отметить то, что полтора года назад Квиткова родила сына Льва. Тогда она сильно поправилась — на более 30 килограмм и весила 83.

В интервью Маше Ефросининой Даша призналась, что склона к набору веса, однако несмотря на это — ей удалось скинуть 32 килограмма.

По словам блогера, в этом ей помог диетолог и эндокринолог, поскольку именно они обнаружили у Квитковой гормональное расстройство и убрали из ее рациона мясо и рыбу. Также свою роль сыграли нервы и стресс.