Украинский певец Dzidzio (настоящее имя — Михаил Хома) презентовал кавер на песню Кузьмы Скрябина То моє море. Трек стал одним из 16 саундтреков к фильму ‎Я, Победа и Берлин.

Новую жизнь легендарному треку подарил Dzidzio, у которого с Андреем Кузьменко была тесная связь. При поддержке тогда уже известного Скрябина Михаил Хома вместе с Олегом Турко создали собственный бэнд в городе Новояворовск. Именно там была записана песня То моє море более 20 лет назад.

Артист подарил песне современное звучание, однако сохранил характер и содержание, которые заложил Кузьма.

— Версия к фильму Я, Победа и Берлин по повести Кузьмы Скрябина. Люблю песни из репертуара Кузьмы, поскольку они имеют глубину и смысл. То моє море — одна из моих любимых, — отметил Dzidzio.

Кинолента Я, Победа и Берлин снята по книге Андрея Кузьменко. В центре сюжета — история музыканта-новичка Кузьмы, который за три дня до концерта отправился со своим другом Бардом в Берлин на старой Победе. События происходят в 1990-е годы.

Режиссер и продюсеры фильма объединили разные по стилю, подаче, взгляду песни Скрябина в микс. К сотрудничеству были привлечены украинские звезды шоу-бизнеса, которые по очереди представляют свои каверы. Так, свои версии уже презентовали Monatik, Беz обмежень и Алина Паш.

Премьера киноленты в кинотеатрах состоится уже 24 марта.