Певица и главная “пчелка” украинского шоу-бизнеса Алина Гросу готовит для своих поклонников мега-шоу. Звезда выступит в столичном Дворце Украина 23 ноября 2021 года.

На концерте певица исполнит всеми любимые хиты, а также представит новые треки. Кроме этого, Алина покажет зажигательные танцы и умопомрачительные трюки.

– Вложено много усилий в наше цирковое шоу. Мы не ищем легких путей, поэтому не используем дополнительные страховки, трос держит только руку. После репетиций рука синяя от синяков, настолько она пережимается тросами. Конечно, болит, но оно того стоит. Делаем все, чтобы это шоу запомнилось и удивило, – рассказала певица.

По словам Алины Гросу, на концерте зрителей будут ждать крутые декорации, большое количество балета и джаз-бэнд. Также певица подготовила сюрпризы в виде дуэта с мужчиной, а возможно, даже с двумя известными мужчинами.

На концерт приедут многие звездные гости. Артистка ждет всех, кто поддерживал ее на творческом пути с самого начала: с ее 4-х лет и на протяжении 22 лет творчества.

Концерт будет проходить с соблюдением всех карантинных ограничений. Все посетители должны иметь зеленый Covid-сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не менее чем за 72 часа.

— Мы делаем все, чтобы зрителям было безопасно, учитывая пандемию. Концерт будет проходить с соблюдением всех карантинных норм, — отметила звезда.

Билеты на концерт Алины Гросу можно приобрести в кассах Киева и на сайтах операторов билетов.