Звезда сериала Друзья Мэттью Перри рассказал о своем романе с Джулией Робертс. Актер в своих мемуарах рассказал, почему их отношения закончились, а также о своих страданиях.

По словам звезды, это случилось благодаря эпизодичной роли Робертс в сериале. Создатели Друзей сделали ей хорошее предложение, и она согласилась, хоть и с условием. Ее героиня должна как-то взаимодействовать с Чендлером, которого играл Мэттью Перри.

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Узнав о таком желании, Перри послал Джулии огромный букет роз, и заявил, что ждал повода отправить ей цветов.

После этого пара начала общаться с помощью писем, поскольку Робертс была во Франции. Спустя три месяца они встретились, и их роман заиграл новыми красками. Правда, отношения продkились всего два месяца, и точку в них поставил сам Перри.

Он ее бросил, хоть и имел к ней чувства, которые были взаимными. Всему виной комплексы Мэттью — он был неуверенным в себе, и считал, что рано или поздно актриса бросит его. Чтобы не страдать от возможной разлуки по инициативе девушки, Перри положил конец этим отношениям.

— Встречаться с Джулией Робертс оказалось слишком сложно. Я был убежден, что она собирается меня покинуть. А почему бы и нет? Я бросил ее, чтобы она не смогла сделать это первой. Я не могу описать удивление на ее лице”, — признался знаменитость.

Ранее Мэттью Перри рассказал о своей зависимости и болезни, которая чуть не отправила его на небеса. По словам артиста, врачи говорили о 2% шансе на выживание.