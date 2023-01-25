25 января — день рождения Президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня глава государства отмечает свое 45-летие. И хотя праздник приходится на войну, украинские звезды не упустили момента, чтобы пожелать лидеру страны успехов, счастья и здоровья.

Поздравления звезд с днем рождения Владимира Зеленского — далее в материале.

Президента поздравила актриса Наталка Денисенко. Она пожелала ему еще много лет жизни, здоровья и победы, а также назвала его самым лучшим президентом в мире.

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Телеведущая Леся Никитюк также присоединилась к поздравлениям. Артистка назвала президента крутым и опубликовала его фото.

Музыкант Сергей Бабкин много пожелал президенту в Instagram, дополнив свои мысли фотографией.

— С днем рождения, дорогой президент! Здоровья Вам и Вашей замечательной семье! Всем сердцем гордимся Вами! Настоящий! Порядочный! Прочный! Вы человек с заглавной буквы! Берегите себя, пожалуйста, потому что Вы храните всех нас! С верой в Вас, с верой в нашу общую победу! — заявил Бабкин.

Жена Анатолия Анатолича Юлия Бойко также поздравила Зеленского с важным днем, и призвала его беречь себя.

К поздравлениям присоединился и ведущий Андрей Бедняков. Он заявил, что гордится президентом, а его качества помогают привлечь внимание на нас всего мира.

— Я очень хочу, чтобы на финиш мы пришли первыми, — добавил Андрей.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво пожелал Зеленскому здоровья, а также попросил его беречь себя.

— Вы наш большой символ, благодаря которому мы продолжаем бороться — добавил кулинар.

Оля Полякова отметила, что сейчас Владимир Зеленский не тот, с которым у нее есть много смешных фото. Сегодня президент взял на себя огромную ответственность.

— Дорогой Владимир Александрович — будьте обязательно здоровым, сильным, и дай Вам Бог силы и воли сделать то, что сделает Вас и нас снова счастливыми и легкими! Вместе к победе! — добавила артистка.

Жена артиста Дмитрия Монатика Ирина также поздравила главу государства с 45-летием.

— С днем рождения, господин президент! Поздравляем Вас и Вашу невероятную семью! Спасибо за все! Желаем крепкого здоровья и победы, — заявила Ирина.

Певица Ольга Цибульская оригинально поздравила президента, сравнив его с предыдущими главами Украины.