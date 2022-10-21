Британская рок-группа Arctic Monkeys выпустила новый альбом впервые за четыре года. Он получил название The Car.

Альбом состоит из 10 треков, общая продолжительность которых почти 40 минут. Стоит отметить, что The Car продолжает направление, заданное предыдущим релизом Tranquility Base Hotel & Casino, который был выпущен в 2018 году.

Продюсером пластинки выступил Джеймс Форд — давний соратник Arctic Monkeys.

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О выходе своего седьмого альбома Arctic Monkeys анонсировали еще в августе.

Коллектив сформировался в 2002 году. Первая их пластинка, выпущенная в 2006 году, стала самым быстро продаваемым дебютным альбомом в истории Великобритании.