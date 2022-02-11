Камалию обвинили в невыплате гонорара: подробности скандала и позиция певицы

В сети набирает обороты скандал, связанный с украинской певицей Камалией. Стилистка София Неведомая рассказала, что уже несколько месяцев не может получить деньги за костюмы, которые она со швеей пошила для съемок клипа артистки.

В чем суть обвинений

В Instagram София опубликовала пост помощи, отметив, что не думала, что с ней может такое приключится.

— Помимо всяких несправедливостей в нашей сфере и каких-то не покрытых расходников — костюмов, транспорта, заниженных гонораров, за что я всегда молчала, лишь бы сделать визуально хорошо. Мне теперь не отдает деньги Камалия за мою работу в клипе, и работу моей швеи. И наше потерянное время, — заявила Неведомая.

Она сказала, что начиная с 10 декабря отработала 12-часовую смену, за которую ей отдали только половину.

— Три месяца не выплачивают расходники за пошив, переносят его, а также не выплачивают и моей швеи, которая сшила уже два костюма, не спав ночами. Потом нас игнорировали и сейчас мне просто говорят, что моих денег нет и за пошив тоже. И что за мое потраченное время не заплатят, потому что отдали не в срок, — продолжила София.

Неведомая подчеркнула, что артистка каждый месяц то болела, то уезжала на отдых, поэтому со сроками ее вины нет.

В качестве доказательства София прикрепила скрины переписки с Камалией и ее менеджером.

Что говорит мама Камалии о конфликте

Инцидент прокомментировала мама Камалии Инна Шмаренкова. Женщина сказала, что стилист все врет, а также она не успела сшить костюмы для клипа.

— Она нас кинула. Она на клип даже не успела нам сшить костюмы. Мы все еще ждем, когда она нам сошьет комбинезон, и тогда мы заплатим. Но ее портниха заболела коронавирусом, и она не успела сделать нам тот комбинезон. Камалия согласилась, что они потом переделают концертные наряды и мы выкупим его у них. Но они не успели сделать одежду на клипы, — объяснила Инна Шмаренкова Сегодня.

Также Инна сказала, что стилиста и швею нанимал режиссер, а уже потом их стилист Женя нанял другого человека, который сделал платье для артистки.

— Мы ни в чем не виноваты. Она решила на Камалии сделать пиар. Камалия никому в Украине не должна ни копейки, напротив, она свои деньги отдает людям. София вообще не работала и ее даже на площадке не было, я даже не знаю, как такое режиссер потерпел. Она Камалию обманула, сказала, что приедет на примерку, но не приехала, – добавила мама певицы.

Как Камалия отреагировала на обвинение

Сама Камалия опубликовала пост в Instagram, отметив, что сложившаяся история ее расстраивает.

— Скажу честно, новостная лента сегодня расстраивает и меня лично, и мою команду, и близких мне людей. Стилиста, с которой я действительно сотрудничала в конце прошлого года на съемках клипа, привлек к работе продакшн, — сказала артистка.

Камалия подчеркнула, что ей нужно время, чтобы разобраться в ситуации и последовавшими в ее сторону обвинениями. Только потом она сможет дать официальный ответ.