Спустя пять лет: Бритни Спирс анонсировала новую песню

Американская певица Бритни Спирс, которая не так давно избавилась от отпеки отца, анонсировала выход нового трека.

Поп-звезда продемонстрировала свой вокал в посте в Instagram.

— Я поняла это сегодня, ребята. После того, что моя семья пыталась сделать со мной три года назад. Мне нужно было самому стать чирлидером, — подписала видео Бритни.

В ролике она поет в ванной в джинсах с заниженной талией и пурпурном укороченном топе.

По словам 40-летней Спирс, что она не забыл, что они с ней сделали, и никогда не забудет.

Певица также сообщила, что она работает над новой песней, но не предоставила никаких дополнительных подробностей.

Последний раз Спирс выпускала музыку в 2016 году. Тогда вышел ее последний альбом Glory.

Источник сообщил Page Six в прошлом месяце, что Спирс рада снова начать заниматься музыкой, но возвращение в индустрию после почти трехлетнего перерыва в работе не является ее главным приоритетом.