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Персони

Чарльза III вновь закидали яйцами во время прогулки

7 декабря 2022, 08:47
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Чарльз IIII
Источник: Depositphotos

Короля Великобритании Чарльза III вновь закидали яйцами во время прогулки по городу Лутон. Это уже второй раз за месяц.

Монарх не пострадал, мужчина, сделавший это  был задержан.

Сотрудники Службы безопасности временно увели короля от толпы, но он продолжал пожимать руки людям после того, как его перевели в другое место.

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Напомним, в ноябре Чарльза III и его жену Камиллу пытались закидать яйцами во время прогулки на севере Англии. Тогда обидчик не смог попасть по королю и его возлюбленной.

Правоохранительные органы оперативно задержали злоумышленника, который скандировал:  Эта страна была построена на крови рабов.

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Источник
Sky News
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