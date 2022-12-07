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Чарльза III знову закидали яйцями під час прогулянки

7 Грудня 2022, 08:47
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Чарльз IIII
Джерело: Depositphotos

Короля Великої Британії Чарльза III знову закидали яйцями під час прогулянки містом Лутон. Це вже другий раз за місяць.

Монарх не постраждав, чоловік, який зробив це – був затриманий.

Співробітники Служби безпеки тимчасово відвели короля від натовпу, але він продовжував потискати руку громадськості після того, як його перевели в інше місце.

Зараз дивляться

Нагадаємо, в листопаді Чарльза III і його дружину Каміллу намагалися закидати яйцями під час прогулянки на півночі Англії. Тоді кривдник не зміг потрапити по королю і його коханій.

Правоохоронні органи оперативно затримали зловмисника, який скандував: – Ця країна була побудована на крові рабів.

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Джерело
Sky News
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Напад Чарльз ІІІ
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