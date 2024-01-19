Королевский биограф Роберт Хардман рассказал, что стало причиной отдаленных отношений между принцем Гарри и его братом Уильямом. Как оказалось, это касалось будущего брака старшего брата.

Из-за чего поссорились принц Уильям и Гарри

Информация об этом появилась в новом мини-сериале от Netflix Гарри и Меган, в котором процитировали слова биографа.

Сообщается, что герцог Сассекский критикует выбор Уильяма касательно женитьбы на Кейт Миддлтон.

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— Гарри говорит о том, что нужно жениться по любви, а не потому что так нужно. Я думаю, это гораздо больнее. Ведь это фактически публичное презрение к брату и его выбору жены, уверен Хардман.

В первом эпизоде сериала Гарри говорит, что для многих мужчин соблазн жениться на той, которая будет соответствовать определенному канону, а не на той, с кем суждено быть вместе.

— Нужно принимать решения головой или сердцем. Моя мама Диана принимала большинство своих решений, если не все, сердцем, и я весь в нее, — отметил Гарри.

Биограф добавил, что отношения между братьями также разрушились на фоне многочисленных интервью герцога Сассекского — Гарри многое рассказал о личной жизнь Уильяма, который хотел это скрыть от публики.

Впрочем, и сам младший брат иногда делает необдуманные решения — к примеру Гарри разозлил Елизавету II во время выбора имени для своей дочери. Как оказалось, мнение королевы не спросили по этому поводу.