Украинский продюсер Елена Мозговая призналась, что находилась в отношениях, в которых мужчина ее бил и унижал.

Елена Мозговая рассказала об абьюзивных отношениях

Негативным опытом продюсер поделилась на личной странице в Facebook. Мозговая призналась, что много лет прожила с мужчиной, который поднимал на нее руку и морально издевался.

Эту тему Елена подняла после того, как за советом к ней обратилась женщина, которая находится в абьюзивных отношениях.

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— Мне прислали одну историю и вопрос — как быть… Хочу вам сказать, что жить с мужчиной, который вас унижает и бьет — нельзя! Я прожила с таким мужчиной много лет и могу сказать, не откладывайте на завтра свой демарш! Убегайте и делайте новую жизнь, как бы это ни было трудно, — подчеркнула Елена.

Мозговая не уточнила, кого именно из своих предыдущих мужчин имела в виду. До брака с певцом Дэвидом Аксельродом она была замужем трижды.

Первым мужем Елены был украинский хоккеист Валентин Олецкий. Во второй раз Мозговая вышла замуж за мужчину по имени Дмитрий, от него она родила дочь Зою.

Третьим избранником продюсера был певец Александр Пономарев, от которого Мозговая имеет дочь Евгению.

Фото: Елена Мозговая