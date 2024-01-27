Українська продюсерка Олена Мозгова зізналася, що перебувала у стосунках, в яких чоловік її бив та принижував.

Олена Мозгова розповіла про аб’юзивні стосунки

Негативним досвідом продюсерка поділилася на особистій сторінці у Facebook. Мозгова зізналася, що багато років прожила з чоловіком, який підіймав на неї руку та морально знущався.

Цю тему Олена порушила після того, як за порадою до неї звернулась жінка, яка перебуває в аб’юзивних стосунках.

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– Мені надіслали одну історію та запитання – як бути… Хочу вам сказати, що жити з чоловіком, який вас принижує та б’є – не можна! Я прожила з таким чоловіком багато років і можу сказати, не відкладайте на завтра свій демарш! Тікайте та робіть нове життя, як би це не було важко, – наголосила Олена.

Мозгова не уточнила, кого саме зі своїх попередніх чоловіків мала на увазі. До шлюбу зі співаком Девідом Аксельродом вона була заміжня тричі.

Першим чоловіком Олени був український хокеїст Валентин Олецький. Вдруге Мозгова вийшла заміж за чоловіка на ім’я Дмитро, від нього вона народила доньку Зою.

Третім обранцем продюсерки був співак Олександр Пономарьов, від якого Мозгова має доньку Євгенію.

Фото: Олена Мозгова