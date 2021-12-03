Бьюти-блогера Гоар Аветисян госпитализировали после очередной пластической операции

Российский блогер и визажист Гоар Аветисян попала в больницу после очередной пластической операции.

Гоар уже пребывала дома, когда начал кровоточить один из швов, у нее возникло головокружение. Визажист незамедлительно обратилась к своему пластическому хирургу, который настоял на срочной госпитализации.

Затем Гоар пришлось сделать еще одну операцию.

— Полтора часа наркоза. У меня открылся шов на бедре. Пришлось снова оперировать, — рассказала 28-летняя блогераша.

Теперь ее в больнице поддерживают родители и муж. Визажист призналась, что очень подавлена, ведь она никак не ожидала такого исхода дел.

Гоар Аветисян перенесла не одну пластику ради фигуры мечты. После последней процедуры прошла всего неделя, и она надеялась в скором времени увидеть новое тело без отеков. Однако осложнения продлят процесс реабилитации.

Блогерша рассказывала, что перед операцией придерживалась строгой диеты, а если точнее она практически ничего не ела. За этой ее часто критиковали как подписчики, так и врачи, которые опасаются, что популярность Гоар сыграет злую шутку, и ее поклонницы кинуться питаться также.

Что известно о Гоар Аветисян

Гоар Аветисян – визажист, бьюти-блогер, телеведущая и предприниматель. Однако прославилась она не только благодаря своему таланту, но и скандалам. Девушка запустила курс по визажу, но многие ее обвинили в надувательстве. Причина в том, что курс стоял довольно дорого, но его наполнение вызвало много вопросов. Участники курса жаловались, что он, как говориться, стряпан на коленках.