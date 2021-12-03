Бьюті-блогера Гоар Аветисян госпіталізували після чергової пластичної операції

Російський блогер та візажист Гоар Аветисян потрапила до лікарні після чергової пластичної операції.

Гоар уже перебувала вдома, коли почав кровоточити один із швів, у неї виникло запаморочення. Візажист негайно звернулася до свого пластичного хірурга, який наполіг на терміновій госпіталізації.

Потім Гоару довелося зробити ще одну операцію.

– Півтори години наркозу. У мене відкрився шов на стегні. Довелося знову оперувати, – розповіла 28-річна блогерака.

Тепер її у лікарні підтримують батьки та чоловік. Візажист зізналася, що дуже пригнічена, адже вона ніяк не очікувала такого результату.

Гоар Аветисян перенесла не одну пластику заради фігури мрії. Після останньої процедури пройшов тиждень, і вона сподівалася незабаром побачити нове тіло без набряків. Проте ускладнення продовжать процес реабілітації.

Блогерка розповідала, що перед операцією дотримувалася суворої дієти, а, якщо точніше, то вона практично нічого не їла. За це її часто критикували як підписники, так і лікарі, які побоюються, що популярність Гоар зіграє злий жарт, і її шанувальниці ринуться харчуватися так само.

Що відомо про Гоар Аветисян

Гоар Аветисян – візажист, бьюті-блогер, телеведуча та підприємець. Однак прославилася вона не лише завдяки своєму таланту, а й скандалам. Дівчина запустила курс з візажу, але багато хто її звинуватив у обдурюванні. Причина в тому, що курс коштував досить дорого, але його наповнення викликало чимало запитань. Учасники курсу скаржилися, що він лише поверхнево розкриває теми.