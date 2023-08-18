Медиахолдинг StarLight Media решил отказаться от советской традиции бить тарелки в первый съемочный день. На замену этому будут готовить украинскую выпечку с названием проекта, которой будут угощать всех членов команды.

Именно таким нововведением начали 2023 год. Первым проектом, которым открыли сериальный сезон, стала 24-серийная мелодрама Просто Надежда на СТБ.

— Мы поняли, что сомнительная традиция разбивания тарелки нам уже не близка. Это что-то о разрушениях, а их в нашей жизни сейчас достаточно. Поэтому решили заменить ее выпечкой — сначала пирогом в виде подсолнуха. Именно этот цветок красуется на логотипе кофейни главной героини. Она потеряла дом и в новой жизни решила печь пироги с разными начинками. Запах свежей выпечки — это всегда об ощущении дома, приятных воспоминаниях. Старт съемок проекта Одна семья мы уже встречали с караваем — символом рождения и зарождения нового, — рассказывает креативный продюсер Оксана Кукоба.

Главный исполнительный продюсер StarLight Production Александр Быков убежден, сегодня Украина борется за независимость во всех измерениях и формирует новые смыслы, именно поэтому так важно избавиться от всего, что связано с Россией.

— Поэтому в новый сериальный телесезон мы входим с новой традицией — печь к первому съемочному дню каравай или украинский пирог с названием проекта и угощать им членов команды. Приглашаем коллег из других холдингов и продакшенов присоединиться к инициативе и ускорить отказ от советского битья тарелки, — отметил он.

Чтобы выбрать символическую выпечку, команда холдинга советовалась с главным экспертом по украинской кухне и ее истории — Евгением Клопотенко. Поэтому вполне возможно, что съемки следующих проектов будут начинаться со львовского сырника и яворовского пирога.