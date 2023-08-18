Медіахолдинг StarLight Media вирішив відмовитися від радянської традиції бити тарілки в перший знімальний день. На заміну цьому готуватимуть українську випічку з назвою проєкту, якою пригощатимуть усіх членів команди.

Саме таким нововведенням розпочали 2023 рік. Першим проєктом, яким відкрили серіальний сезон, стала 24-серійна мелодрама Просто Надія на СТБ.

– Ми зрозуміли, що сумнівна традиція розбиття тарілки нам вже не близька. Це щось про руйнування, а їх у нашому житті зараз достатньо. Тому вирішили замінити її випічкою – спочатку пирогом у вигляді соняшника. Саме ця квітка красується на логотипі кавʼярні головної героїні. Вона втратила дім і у новому житті вирішила пекти пироги із різними начинками. Запах свіжої випічки – це завжди про відчуття дому, приємні спогади. Старт знімання проєкту Одна родина ми вже зустрічали з короваєм – символом народження і зародження нового, – розповідає креативна продюсерка Оксана Кукоба.

Головний виконавчий продюсер StarLight Production Олександр Биков переконаний, сьогодні Україна бореться за незалежність у всіх вимірах і формує нові сенси, саме тому так важливо позбутися усього, що пов’язано з Росією.

– Тому в новий серіальний телесезон ми входимо з новою традицією – пекти до першого знімального дня коровай або український пиріг із назвою проєкту та пригощати ним членів команди. Запрошуємо колег з інших холдингів і продакшенів долучитися до ініціативи та прискорити відмову від радянського биття тарілки, – зауважив він.

Аби обрати символічну випічку, команда холдингу радилась із головним експертом з української кухні та її історії – Євгеном Клопотенком. Тому цілком можливо, що знімання наступних проєктів будуть починатися з львівського сирника та яворівського пирога.