Принц Гарри хотел поговорить с Путиным “о детских травмах” диктатора в подкасте Spotify

Принц Гарри хотел взять интервью у 45-го президента США Дональда Трампа, основателя компании Meta Марка Цукерберга и российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщило агенство Bloomberg, об этом стало известно после того, как был отменен подкаст Spotify.

Отмечается, что герцог Сассекский предлагал продюсерам соответствующих интервьюеров, а темой подкастов должно было стать “их воспитание и детские травмы”.

— В любом случае ни один подкаст от Гарри так и не появился на свет, — отметили в агентстве.

Гарри обсудил свои идеи возможных шоу с несколькими продюсерами и продюсерскими компаниями, рассказав им, как он хотел бы поговорить с некоторыми сомнительными личностями о том, как они стали теми, кем являются сегодня.

Сообщается, что он также хотел поговорить с Папой Франциском о религии. По данным Bloomberg, руководители назвали идеи Гарри “сомнительными”.

Недавно стало известно, что Spotify досрочно разорвал контракт с герцогами Сассекскими на $20 млн. Глава стримингового сервиса по инновациям и монетизации подкастов Билл Симмонс назвал принца Гарри и его жену Меган мошенниками.