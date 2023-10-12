В семье украинской актрисы Анна Сагайдачной случилось горе — умер родной брат ее матери. Своими мыслями звезда поделилась в Instagram со своими поклонниками, добавив к ним снимки.

Так, на первом фото актриса позирует вместе с Игорем Ефремовым, а на втором снимке крест с его снимком и венками на кладбище. Как оказалось, между этими снимками прошло меньше трех месяцев.

— Сегодня 9 дней, как твоя душа улетела в миры героев. Моему сыну 4 года — я сделаю все возможное, чтобы он помнил тебя и гордился своим двоюродным дедушкой, — заявила Анна.

Сагайдачная добавила, что хоть Игорь боялся идти на войну, но среди штурмовиков он шел одним из первых, хоть и не рассказывал об этом.

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— Ты был хорошим человеком и жил свою абсолютно простую жизнь. А хоронили мы тебя всем городом, как настоящего героя, — призналась актриса.

Пользователи сети поддержали Анну и выразили свое соболезнование ей и ее семье.

Напомним, что ранее Сагайдачная рассказала, как ее семья пострадали из-за позиции Оксаны Байрак, которая сбежала из Украины в Россию. Актриса заявила, что теперь они не общаются, хоть и для мужа Анны этот вопрос болезненный.

Фото: Анна Сагайдачная