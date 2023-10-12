У родині української акторки Ганни Сагайдачної сталося горе – помер рідний брат її матері. Своїми думками зірка поділилася в Instagram зі своїми шанувальниками, додавши до них знімки.

Так, на першому фото акторка позує разом з Ігорем Єфремовим, а на другому знімку – хрест з його знімком і вінками на кладовищі. Як виявилося, між цими знімками минуло менш як троє місяців.

– Сьогодні 9 днів, як твоя душа полетіла у світи героїв. Моєму синові 4 роки – я зроблю все можливе, щоб він пам’ятав тебе і пишався своїм двоюрідним дідусем, – заявила Ганна.

Сагайдачна додала, що хоч Ігор боявся йти на війну, але серед штурмовиків він ішов одним із перших, хоч і не розповідав про це.

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– Ти був хорошою людиною і жив своє абсолютно просте життя. А ховали ми тебе всім містом, як справжнього героя, – зізналася актриса.

Користувачі мережі підтримали Анну і висловили своє співчуття їй та її родині.

Нагадаємо, що раніше Сагайдачна розповіла, як її сім’я постраждала через позицію Оксани Байрак, яка втекла з України до Росії. Актриса заявила, що тепер вони не спілкуються, хоч і для чоловіка Анни це питання болюче.

Фото: Ганна Сагайдачна