С приходом весны всегда хочется выглядеть ярче, свежее, красивее. Один из факторов – это смена гардероба на сезонный.

В 2023 году стоит обратить внимание на яркость, металлик и необычные сочетания. Выражение себя – девиз этого года. Одним из инструментов для этого являются аксессуары, в частности сумки.

Лайфстайл-стилистка и владелица бренда кожаных сумок WineBag Елена Брынь рассказала Фактам ICTV, какие сумки модны весной 2023 года, и назвала актуальные палитры.

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Стилист рекомендует обратить внимание на модель Supersize Me — большие шопперы, структурированные модели.

— Объемные, плотные, удобные – их можно одеть на плечо и пойти куда угодно. Этакая классная универсальная подружка, — сказала Елена.

ASMR Aesthetic или из странной структуры. Это могут быть необычные модели из денима, сетки, ткани, большого количества бахрамы. Главное в этих моделях то, что они выступают акцентом в образе, поэтому важно сбалансировать их более спокойным аутфитом.

Sparkle szn. Блистящесть придает настроения. Ранее такие модели можно было одевать только на вечеринки, однако этой весной блеск — повседневный атрибут вашего гардероба.

Пайетки, стразы, блестящие ткани, особенно в цвете металлик.

Довольно светская сумочка под названием клатч приходит к нам в повседневную жизнь. Небольшого размера, на цепочке или без — зависит от ваших предпочтений. Обратите внимание на классическую модель YSL и отталкивайтесь от вариаций.

Utilitarian Pockets, иными словами — органайзеры.

— Это сумки, которые многие помнят из детства, с большим количеством наружных карманов на защелках. Без удобства никуда, поэтому дизайнеры придумали эти маленькие кармашки, чтобы мы точно знали, в каком из них ключи, а где кошелек и помада, — подчеркнула Елена.

Top Handle — сумки с плотными ручками. Одна из известных моделей — это La Bambino бренда Jacquemus. Главная особенность этой разновидности сумок — ручка всегда смотрит вверх, и чем необычнее она будет, тем лучше.

Багер с овальным низом — прямоугольные модели свое уже отжили.

— Закругленный верх и низ сумки в сочетании с плотной кожей — мой фаворит, — отметила стилист.

Heart Bags. Сумки в форме сердца заполняют пространство стиля, и это невероятно круто! Очень женственные, непривычные и достаточно вместительные.

— Люди хотят любить и быть добрее, а начинаем мы из таких вот милых мелочей. Советую обратить внимание на указанные модели, — сказала Елена.

Актуальные палитры сумок на весну 2023

Цитрусовые: зеленый — лайм, желтый — лимон, оранжевый — мандарин и апельсин. Такие цвета придают образу свежести, а его обладателю — нотку хорошего настроения. После пасмурной зимы — то, что нужно.

Floral — цветочный. Второй вариант, который приближает нас к природе. Важно, чтобы принт был реалистичным. Для урбанистического стиля идеальный композит.