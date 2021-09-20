Украинская певица Оля Полякова рассказала о своем отношении к ругательствам в текстах песен ее дочери. По словам знаменитости, она не одобряет брань в песнях Маши, но всячески поддерживает своего ребенка.

Маша, дочь Оли Поляковой, пошла по стопам своей мамы, и в 2020 году создала свою панк-группу под названием Швы, где выступает в качестве вокалиста. По словам знаменитости, ее удивила ругань во время выступления, и она об этом поговорила с дочерью.

— Маша играет со своей группой в моем подвале, который я отдала для репетиций. Будучи уже на концерте, стало понятно, почему дочь раньше не показывала свое творчество. Я сильно удивилась, и после выступления поговорила с Машей. Конечно, я могу это не одобрять, но не поддерживать своего ребенка не могу. Я знаю каково это — жить без поддержки близких, — поделилась своими мыслями певица.

Оля также считает, что в этом нет ничего ужасного. Она считает, что брань является “частью твердой жизненной позиции”, и в некоторых случаях без нее не обойтись.

Напомним, что летом Оля Полякова публично поддержала свою старшую дочь Марию, которая выступила с первым концертом и нарвалась на критику в сети. Пользователям Instagram не понравилось использование бранных слов в текстах.