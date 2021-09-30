Уже во втором выпуске реалити СТБ Холостячка 2 начали бурлить страсти. Довольно напряженная ситуация сложилась с Александром Борзенко. Неизвестная женщина написала Злате Огневич, чтобы та была осторожнее с человеком из госструктур. Мол, он манипулятор и может сделать ей больно.

В комментарии Фактам ICTV Александр возразил, что такое невозможно. Более того, по его словам, ранее с бывшими он оставался в хороших отношениях, а с кем-то даже дружит.

Я не знаю. Даже не уделял внимания этой ситуации, поскольку она не острая. Все мои отношения заканчивались мирно, без конфликтов или каких-то глобальных ссор. Я привык к демократическому общению. С кем-то до сих пор дружим, общаемся, нет никаких конфликтов, — отметил Борзенко.

Он добавил, что никто даже не знал об его участии в реалити.

— Более того, когда я шел на проект, то об этом никто не знал. Даже мои близкие люди, мама, папа. Поэтому даже технически предупредить Злату никто не мог, — убеждает Александр.

По его словам, это фейковая ситуация, потому что у него нет столь злых и токсичных отношений с людьми.

— Пожалуй, это просто какая-то фейковая ситуация. Один человек себе придумал, потому что фактически у меня нет таких злых и токсичных отношений с людьми, — подчеркнул участник реалити Холостячка.

Почему возник скандал

Злате Огневич написали в соцсети, что 29-летний полицейский — опасен. Женщина отметила, что была в отношениях с Александром, во время которых он ей сделал больно.

— К вам на проект идет мой знакомый, с которым у меня был роман. Было слишком много боли, слез и манипуляций. Хочу заранее предупредить, чтобы вы были аккуратнее и мудрее, — написала женщина.

Что известно об Александре Борзенко

29-летний Александр Борзенко руководит патрульной полицией в городе Кременчуг. Увлекается полицейский боксом и легкой атлетикой, а также часто выступает на соревнованиях по этим видам спорта.

Ранее Александр не был женат.