Вже у другому випуску реаліті СТБ Холостячка 2 почали вирувати пристрасті. Доволі напружена ситуація склалася з Олександром Борзенком. Невідома жінка написала Златі Огнєвіч, щоб та була обережнішою з людиною із держструктур. Мовляв, він маніпулятор та може зробити їй боляче.

У коментарі Фактам ICTV Олександр заперечив, що таке можливо. Ба більше, за його словами, раніше з колишніми він залишався у гарних стосунках, а з деким і досі товаришує.

Я не знаю. Навіть не приділяв увагу цій ситуації, бо вона не нагальна. Всі мої стосунки закінчувалися мирно, без конфліктів чи якихось глобальних сварок. Я звик до демократичного спілкування. З кимось досі товаришуємо, спілкуємося, немає жодних конфліктів, – зауважив Борзенко.

Він наголосив, що ніхто навіть не знав про його участь у реаліті.

– Ба більше, коли я йшов на проект, то про це ніхто не знав. Навіть мої найближчі люди, мама, тато. Тому навіть технічно попередити Злату ніхто не міг, – переконує Олександр.

За його словами, це фейкова ситуація, бо у нього немає настільки злих та токсичних стосунків із людьми.

– Мабуть, це просто якась фейкова ситуація. Якась людина собі вигадала, тому що фактично я не маю таких злих та токсичних стосунків із людьми, – зазначив учасник реаліті Холостячка.

Чому виник скандал

Златі Огнєвіч написали у соцмережі, що 29-річний поліцейський – небезпечний. Жінка повідомила, що була у стосунках з Олександром, в яких він їй зробив боляче.

– До вас на проект йде мій знайомий, з яким у мене був роман. Було занадто багато болю, сліз та маніпуляцій. Хочу заздалегідь попередити, щоб ви були акуратнішою та мудрішою, – написала жінка.

Що відомо про Олександра Борзенка

29-річний Олександр Борзенко працює керівником патрульної поліції у місті Кременчук. Захоплюється правоохоронець боксом та легкою атлетикою, а також часто виступає на змаганнях із цих видів спорту.

Раніше Олександр не був одруженим.