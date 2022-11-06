Без Майкрофта, багато Шерлока і значно краще за першу частину: рецензія на Енола Голмс 2

На платформі Netflix вийшло продовження історії про сестру культового героя оповідань Артура Конана Дойла Шерлока Голмса – Енолу. Режисером другого фільму, як і першого, виступив британець Гаррі Бредбір.

Головна героїня картини Енола Голмс 2 знову розмовляє з глядачем, є вбивство та захопливі погоні. Не обійшлося й без появи успішного та відомого брата Еноли (Міллі Боббі Браун) – Шерлока (Генрі Кавілл). Однак їхнього спільного брата Майкрофта, якого у першому фільмі зіграв Сем Клафлін, тут немає.

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Перша частина історії про Енолу, знята у 2020 році, була надзвичайно приємною мандрівкою вікторіанським Лондоном очима юної героїні, яку зіграла Браун. Картина показала Енолу незалежною дівчиною, яка не любить обмежень, накладених на жінок британським суспільством XIX століття.

Після розкриття першої справи Енола вирішила відкрити власне агентство, але не так сталося, як гадалося: для більшості клієнтів вона або замолода, або… дівчина.

Продовження історії – це нова таємниця, яку має розгадати Енола, та нові лиходії, яким треба протистояти. До Еноли звертається дівчинка, у якої зникла сестра. Вони обидві працювали на сірниковій фабриці, де почали масово помирати жінки. Власники причиною смерті називали тиф, але чи це справді так? Цю складну головоломку й повинна розгадати головна героїня.

На відміну від першої частини, цього разу у Генрі Кавілла значно більше екранного часу, зокрема й для розвитку персонажа. Шерлок у версії Бредбіра не той культовий, крутий та машиноподібний герой оповідань Конана Дойла, а чуйний та турботливий брат. Загалом динаміка стосунків героя із сестрою свідчить, що вони обоє втомилися від самотності.

Не обійшлося знову й без Гелени Бонем Картер, яка втілила матір детективів Евдорію. У дуеті з подругою Едіт (С’юзан Вокома) Евдорія з’являється в історії, приперчуючи її хаосом та своєрідним шоу.

Пошуки зниклої дівчини ведуть Енолу у погоню Лондоном, під час якої вона перетинається з впливовими людьми. Серед них інспектор Грейл, якого зіграв Девід Тевліс, відомий за роллю професора Ремуса Люпина у фільмах про Гаррі Поттера. Однак він дещо втрачає зловісність через прямоту та передбачуваність своїх дій. А ось справжній лиходій, який водить за носа брата Еноли, буде сюрпризом.

Енола Голмс 2, попри дотримання феміністичної лінії, легка та весела історія. Це такий собі дитячо-підлітковий фільм про розумну та відважну дівчинку, яка розкриває злочини. Однак порівняно з першою частиною – це все ж значно краща робота, адже цього разу Енола не просто дізнається про світ поза межами ізольованого домашнього життя — вона насправді допомагає іншим змінити його.