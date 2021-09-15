Американская киностудия 20th Century Studios опубликовала трейлер картины Вестсайдская история.

Новая лента режиссера Стивена Спилберга — это адаптация известного бродвейского мюзикла 1957 года. В основе сюжета лежит пьеса Ромео и Джульетта Уильяма Шекспира.

События картины будут разворачиваться в Нью-Йорке в 1950-х годах, где подростки Тони и Мария влюбляются в друг друга и пытаются быть вместе. Но главным препятствием в их отношениях является то, что они происходят из двух враждующих уличных банд.

Главные роли в мюзикле Вестсайдская история сыграли Энсел Эльгорт (Малыш на драйве) и певица Рэйчел Зеглер, для которой эта работа в кино является дебютной.

Сценаристом проекта выступил Тони Кушнер, который уже работал совместно со Спилбергом в 2005 и 2012 годах.

Первая экранизация мюзикла вышла еще в 1961 году — тогда ее сняли режиссеры Роберт Уайз и Джером Роббинс.

На церемонии награждения премией Оскар 1962 фильм получил награды в 10 номинациях, в том числе за Лучший фильм и Лучшего режиссера.

Съемки ленты Вестсайдская история проходили в Нью-Йорке в июне 2019 года. Премьера фильма должна была состояться еще в декабре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее отложили на год.

В Украине на больших экранах мюзикл появится 9 декабря 2021 года.

Фото: Walt Disney Studios