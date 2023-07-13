Голливудский актер Джонни Депп продолжает удивлять. На этот раз он обратился к россиянам перед премьерой фильма Жанна Дюбарри с его участием.

Так, в РФ состоялся закрытый показ фильма, перед которым на экран вывели видеообращение Деппа. В нем он поблагодарил граждан страны-агрессора за просмотр ленты и попросил их беречь себя.

— Это Джонни Депп. Большое спасибо, что нашли время посмотреть наш фильм Жанна Дюбарри. Я им очень горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие. Берегите себя и до встречи, — сказал актер.

В картине режиссера Майвенна Ле Беско он сыграл одну из главных ролей — короля Людовика XV.

Напомним, ранее росСМИ распространили информацию о том, что Джонни Депп собирается приехать в Россию. Страну-агессора он якобы должен посетить, чтобы записать трек с одной из российских групп, также в его графике есть экскурсия по некоторым городам. За это все он получит гонорар в $370 тис.

Сам Джонни по этому поводу ничего не говорил.